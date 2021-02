정선 노추산 산불 '야간 진화체제' 전환 (종합)

강풍·급경사에 진화 난항

헬기 11대·공중진화대·특수진화대 투입

[아시아경제 라영철 기자] 20일 오후 강원도 정선군 구절리 노추산 산불 진화에 나선 산림 당국이 야간 진화 체제로 전환했다.

산림 당국은 날이 어두워지자 진화 헬기를 철수 시키고 지상 인력을 투입해 확산 저지선을 구축, 진화 작업을 벌이고 있다.

산림 당국에 따르면, 이날 오후 3시 50분쯤 산불이 나자, 산림청 초대형 헬기 3대와 대형헬기 5대 등 헬기 11대를 비롯해 공중진화대와 특수진화대를 투입했다.

또한, 해당 지역 공무원과 소방대원, 경찰 등 200여 명과 진화 차량 등 장비 16대도 추가 투입하는 등 진화에 총력을 쏟았다.

특히 불이 난 현장은 진화 인력의 접근이 불가능할 정도로 급경사지에다 초속 6.2m의 강풍이 불어 진화에 큰 어려움을 겪고 있다.

소방 당국과 경찰은 야간에 산불이 확산할 것을 우려해 민가 주변 보호에 주력하고 있다. 정확한 화재 원인은 아직 파악되지 않고 있다.

산림청 관계자는 "연이은 건조·강풍 특보로 산불 위험이 커 불법 소각과 입산자 실화 등 산불이 발생하지 않도록 주의가 필요하다"며 산불 예방 당부했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr