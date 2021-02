속보[아시아경제 임주형 기자] 다음 주부터 아스트라제네카(AZ)사의 신종 코로나19 백신 접종이 시작되는 가운데 국내 '1호 접종자'가 누가 될지 관심이 쏠리고 있다.

방역당국은 20일 코로나19 정례 브리핑에서 "1호 접종자는 아직 미정이며 결정되면 별도로 발표하겠다"고 밝혔다.

