靑 "대통령 재가 없이 법무부 인사 발표? 사실 아니다"

정만호 靑 국민소통수석, "근거 없는 추측보도 유감"…"결정되지 않은 檢 후속인사 확정된 것처럼 추측보도"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 문재인 대통령의 재가 없이 법무부 인사가 발표됐다는 주장에 대해 사실이 아니라고 밝혔다.

정만호 청와대 국민소통수석은 20일 기자들에게 전한 메시지를 통해 "대통령 재가없이 법무부 인사가 발표됐다는 일부 보도는 사실이 아니다. 무리한 추측보도 자제를 당부드린다"고 밝혔다.

정 수석은 "검찰 인사 과정과 관련해 근거없는 추측 보도가 잇따르는 것에 대해 유감을 표한다"면서 "아직 결정되지 않은 검찰 후속 인사까지 확정된 것처럼 추측 보도가 나오고 있다. 다시 한번 자제를 당부드린다"고 덧붙였다.

앞서 일부 언론은 박범계 법무부 장관이 문 대통령 재가를 받지 않은 채 검찰 고위 인사를 일방적으로 발표했다고 보도한 바 있다. 신현수 청와대 민정수석이 이에 반발해 박 장관에 대한 감찰을 문 대통령에게 요구했는데 받아들이지 않자 사의를 표명했다는 의혹도 제기됐다. 청와대는 근거 없는 추측보도는 자제해 달라고 당부하고 있는 상황이다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr