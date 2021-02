[아시아경제 이창환 기자] 쌍용차 쌍용차 003620 | 코스피 증권정보 현재가 2,770 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,770 2021.02.19 00:00 장마감 관련기사 쌍용차, 평택공장 자동차 생산중단 결정재고 부품으로 공장 가동한 쌍용차, 17~19일 또 생산 중단(종합) 쌍용차, 17~19일 평택공장 생산 중단 close 평택공장이 사흘 더 생산을 중단하기로 했다.

쌍용차는 협력사의 납품 거부로 생산 부품 조달에 차질이 생겨 오는 22∼24일 생산을 중단한다고 19일 공시했다.

앞서 쌍용차는 부품 조달 차질로 이달 3∼5일과 8∼10일 생산을 중단했고, 설 연휴 이후 공장을 재가동했지만 하루만인 17일부터 다시 가동을 멈췄다.

공장 가동중단은 외국계 부품업계를 중심으로 한 일부 협력업체가 미지급분 결제와 현금 결제를 요구하며 부품 납품을 거부하고 있기 때문이다.

쌍용차는 오는 25일 생산할 재개할 예정이라고 밝혔으나 협력업체가 계속 납품을 거부할 경우 공장 가동에 또다시 차질이 빚어질 것으로 전망된다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr