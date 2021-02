지역사랑상품권 설 연휴까지 3조 팔렸다…목표 3000억 초과 달성

정부 올들어 15조원 어치 판매 계획…경기 4828억원, 인천 3984억원, 전북 2670억원 順

[아시아경제 임철영 기자] 정부가 지역 경제 활성화를 위해 발행한 지역사랑상품권이 한달 보름 만에 3조원 어치가 판매되며 당초 목표를 초과 달성한 것으로 나타났다.

22일 행정안전부는 지난달 1일부터 설 연휴인 이달 14일까지 전국에서 지역사랑상품권이 3조원 팔려 목표액 2조7000억원을 3000억원을 초과 달성했다고 밝혔다.

올해 지역사랑상품권 발행 규모는 15조원으로 정부는 어려운 지역경제의 회복을 지원하기 위해 자치단체와 협업해 설 명절까지 2조7000억원을 판매하고 1분기인 3월까지 4조5000억 원을 판매할 계획이었다. 지역별로는 경기 4828억원, 인천 3984억원, 전북 2670억원, 대전 2400억원 순으로 판매됐다.

행안부는 지역사랑상품권 신속판매 실적 등을 고려해 국비 6%·지방비 4% 매칭으로 하반기 추가 지원사업을 지원할 방침이다. 상반기 판매실적과 우수사례 등에 대한 성과평가를 거쳐 추가적인 인센티브 지급도 검토한다.

한편 행안부는 지역사랑상품권 판매가 급증하고 있음에 따라 부정유통 방지를 위해 3월 중 전국 일제 단속 기간을 운영할 계획이다. 재화·용역 구매 없이 환전하는 등 부정유통 사례에 대해서는 1차 1000만원, 2차 1500만원, 3차 2000만원 과태료 부과할 수 있다.

아울러 지역사랑상품권 경제적 효과 분석을 위해 여러 연구기관과 함께 다각적인 합동 연구를 수행하고 정기적인 토론회도 추진할 계획이다. 박재민 행정안전부 지방재정경제실장은 “앞으로도 지역경제를 살리기 위한 다양한 정책을 고민해 시행하겠다”고 말했다.

