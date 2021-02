박종훈 교육감, 거점통합돌봄센터 ‘늘봄’ 공사현장 방문

마무리 공사 및 개원준비 사항 점검, 차질없는 개원 당부

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 박종훈 경상남도 교육감이 19일 오는 3월 1일 개원하는 거점통합돌봄센터 ‘늘봄’ 공사 현장을 방문해 개원 준비사항을 점검했다.

박 교육감은 명서초등학교 별관 도서실에서 본청 담당 부서장, 창원교육지원청 교육장과 명서초등학교 교장 등이 참석한 가운데 관련 부서로부터 늘봄 운영 개요와 공사 현황을 보고받고 마무리 공사를 빈틈없이 할 것을 주문했다.

이어 현장을 직접 둘러보며 공사 관계자들을 격려했다.

박 교육감은 “남은 기간 안전하게 공사를 마무리하고, 개원에 맞추어 돌봄과 방과후프로그램 운영이 차질을 빚지 않도록 세부적인 준비 사항을 잘 점검하라”고 말했다.

한편 거점통합돌봄센터 늘봄은 양질의 돌봄서비스와 방과후학교 프로그램을 통합적으로 제공하는 거점돌봄기관으로 명서초등학교 별관을 새로 단장해 개원한다.

