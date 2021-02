[아시아경제 황준호 기자] 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 51,400 전일대비 1,600 등락률 -3.02% 거래량 252,287 전일가 53,000 2021.02.19 10:43 장중(20분지연) 관련기사 코오롱인더, 이시간 주가 -1.68%.... 최근 5일 기관 15만 9507주 순매수코오롱인더, 최근 5일 기관 21만 3943주 순매수... 주가 5만 4800원(+2.81%)증권사 애널리스트가 추천하고 AI가 엄선한 유망 종목 close 는 지난해 4분기 경영실적 발표를 위한 전화회의 방식의 기업설명회를 25일 연다고 19일 공시했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr