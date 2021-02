[클릭 e종목]"SK하이닉스, 상반기 내내 주가 상승 지속 전망"

[아시아경제 송화정 기자]신한금융투자는 19일 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 129,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 126,000 2021.02.19 08:41 장시작전(20분지연) 관련기사 개미 1조4000억원 순매수에도…코스피 3100선 후퇴(종합) 강한 반등나온다. 삼성전자, SK하이닉스에 대량납품! 주목해야 할 핵심 株힘 못쓰는 코스피…기관 1兆 넘게 매도 close 에 대해 상반기 내내 주가 상승이 지속될 것으로 전망하고 투자의견 '매수'와 목표주가 19만원을 유지했다.

최도연 신한금융투자 연구원은 "주가 상승 구간이 밸류에이션 상승에서 실적 증가로 전환되고 있다"면서 "현재 주가는 일시적인 기간 조정을 거치고 있는 것으로, D램 가격 급등과 낸드 턴어라운드로 실적 컨센서스가 탄력적으로 상승하며 상반기 내내 주가 상승이 지속될 것"이라고 말했다.

신한금융투자는 SK하이닉스의 올해 1분기 매출액은 전년 동기 대비 3.2% 증가한 8조2200억원, 영업이익은 41.3% 늘어난 1조3600억원으로 전망했다. 최 연구원은 "생각보다 높은 지난해 4분기 출하량으로 D램 업체들의 재고는 매우 낮은 상태"라며 "서버 수요가 바닥을 확인했고 모바일과 PC 수요는 강세를 보이고 있어 1분기 D램 가격이 7% 상승할 것"이라고 분석했다. 낸드도 턴어라운드 시그널이 발생하며 2분기 중 가격이 반등하고 3분기에는 강하게 상승할 것이란 전망이다.

올해 SK하이닉스의 실적은 큰 폭의 개선이 예상된다. 최 연구원은 "2분기부터 DDR5 전환이 개시되면 공급 제약과 가격 프리미엄 효과로 D램 평균판매단가(ASP) 상승폭이 예상을 상회할 가능성이 매우 높다"면서 "SK하이닉스의 올해 실적은 매출액 전년 대비 26.1% 증가한 40조2100억원, 영업이익 140.9% 늘어난 12조1000억원으로 대폭 개선될 것"이라고 내다봤다.

메모리 업황 개선 흐름에 집중할 시기라는 의견이다. 최 연구원은 "1분기부터 실적 급증 구간 진입, 낸드 턴어라운드 구간에서 리레이팅 기회, 경쟁 메모리 업체들 대비 저평가 매력 등의 이유로 적극적인 매수를 추천한다"고 말했다.

