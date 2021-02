[아시아경제 박병희 기자] 이탈리아 상원에 이어 하원도 압도적인 표결로 마리오 드라기 내각 신임안을 통과시켰다.

이탈리아 하원은 18일(현지시간) 내각 신임안을 찬성 535표, 반대 56표의 표결로 통과시켰다. 이탈리아 하원은 모두 629석이다.

전날 상원은 찬성 262표, 반대 40표의 표결로 신임안을 통과시켰다. 상원은 당적이 없는 종신 의원 6명을 제외하고 총 315명으로 구성돼 있다.

표결에 앞서 극우 정당 '이탈리아형제들(FdI)'을 제외한 대부분 주요 정당이 드라기 총리에 대한 지지 의사를 밝혔다.

드라기 내각이 의회 신임 표결을 통과함에 따라 국정 운영에 관한 전권을 행사할 수 있게 됐다.

