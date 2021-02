G마켓·옥션, ‘농할갑시다’ 동참…국내산 100여종·20% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓과 옥션은 19일 농림축산식품부가 주관하는 ‘대한민국 농할갑시다’(농산물 할인) 행사에 동참한다고 밝혔다.

국내산 과일, 채소, 양곡 등 약 100여개의 신선식품을 오는 21일까지 할인가에 판매한다. 행사 전용 쿠폰도 선보인다. 전체 고객에게 ‘20% 할인쿠폰’을 제공하며, 기획전 상품 구매 시 최대 1만원까지 할인 적용된다. 행사 기간 내 ID 당 1회 다운로드 가능하다.

쿠폰은 G마켓과 옥션에서 진행 중인 ‘스마일클럽 위크 식품관’ 할인쿠폰과 중복으로 활용할 수 있다. ‘스마일클럽 위크 식품관’ 쿠폰의 경우 스마일클럽 회원은 ‘15% 쿠폰’을, 일반회원은 ‘10% 쿠폰’을 제공하며, 모두 1만원 이상 구매 시 최대 3천원까지 할인된다. 두 행사에서 모두 판매하는 상품의 경우 중복으로 할인이 적용된다.

이베이코리아 관계자는 “농산물 물가 안정은 물론 어려운 시기 농가들의 판로 확보와 소득 증진을 위해 본 행사에 함께 하게 됐다”며 “앞으로도 농수축산물 판매자를 위한 다양한 지원 정책에 힘을 보탤 것”이라고 말했다.

