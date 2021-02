여성 의원에게 “네가 참아라”, “벌금 물게 하니 시원하냐” 2차 가해 … 여성단체 대책 촉구

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 창원시의회 부의장이자 정의당 경남도당 위원장인 노창섭 의원의 성희롱성 명예훼손 사건을 두고 경남여성단체연합이 18일 창원시의회 앞에서 기자회견을 열고 대책 마련을 촉구했다.

최근 노창섭 의원은 동료 여성 의원에게 성희롱으로 받아들이는 명예훼손성 발언을 한 혐의로 법원에서 300만원의 벌금형을 받았다.

경남여성단체연합은 이 일에 대해 “시의회 부의장의 낮은 성 인식 수준을 지적하지 않을 수 없다”며 “피해 당사자와 창원시민에게 진정성 있는 사과를 하고 겸허히 책임지는 모습을 보여야 한다”고 꼬집었다.

그러면서 “피해 당사자로부터 전해 들은 바로는 의회 내에서 '네가 참아라' 등 당사자의 문제 제기를 막는 행위가 있었고, 심지어 가해자를 두둔하는 2차 가해가 있었다”며 일부 시의원의 성 인지 감수성을 지적했다.

피해 의원 A씨는 “주변 사람들이 피해자다움을 강요하기도 했다”며 “당초 이 일을 공개하고 싶지 않았으나 노창섭 의원이 공론화하기 전까지만 해도 연락 한 번 하지 않았다”고 말했다.

김윤자 경남여성단체연합 대표는 “시민 절반이 여성인데 그들의 민의가 제대로 반영되고 있는지 의심스럽다”며 “민의를 대표하는 의원들은 누구보다도 성인지 감수성이 높아야 한다”고 강조했다.

단체는 “창원시의회는 의회 내 성차별 문제를 개선해 여성 의원의 권리와 정책 활동이 훼손되거나 위축되지 않도록 해야 한다”며 재발 방지 대책 마련을 촉구했다.

이들은 의원 대상 성 인지 감수성 강화 교육과 성차별·성폭력 방지 처벌 조항 등을 구체적으로 마련하라고 요구했다.

정의당 경남도당 여성위원회는 이날 입장문을 통해 “사실이 아닌 것도 여기저기 전해지기 마련이니 공인으로서 언행을 조심하자는 말을 하던 중 예시로 나온 이야기로, 비방의 목적이나 고의성은 전혀 없었다”고 밝혔다.

그러면서 “공직을 수행하는 사람으로서 높은 윤리성과 성평등 인식을 요구받고 있다는 점에서 더욱 긴장하고 감수성을 갖자는 취지였다”고 강조하면서 피해 당사자 등에게 사과했다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr