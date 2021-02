이재오 "MB 불법사찰? 모기가 떼로 나는 소리" 일축

[아시아경제 강주희 기자] 이명박 전 대통령의 최측근인 이재오 전 국민의힘 상임고문은 'MB정부 국정원 불법사찰' 의혹과 관련해 18일 "정치 공작일 뿐"이라고 일축했다.

이 고문은 이날 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'와 인터뷰에서 "옛말 한서에 '모기가 떼로 날면 천둥소리가 나고, 거품도 많이 쌓이면 산을 떠내려가게 한다'는 말이 있다. 지금 정권이 하는 행태가 꼭 그렇다"며 이같이 말했다.

이 고문은 "김대중·노무현 정부할 것 없이 국정원의 정보관 또는 조정관이라는 'IO'라는 게 있다"며 "IO가 각 부처에 출입하는데, 자기네들이 들은 이야기 '뭐 어느 부처에 갔더니 누구 장관이 밥 먹었다. 국회에 갔더니 어떤 의원이 이랬다' 같은 것이 그들의 일상사다. 그게 그 사람들의 업무"라고 설명했다.

이어 "IO의 업무를 보고해 놓은 것을 모아놓으면 그게 일종의 정보 보고라고도 한다"며 "어느 정권에도 다 있었던 거고 MB정권 때도 물론 그런 정보 보고가 있었을 것이다. 그런데 그걸 지금 불법사찰이라 이야기하는 것은 정치공작 이상도 이하도 아니다"라고 지적했다.

그러면서 "김대중 정부 때는 그것보다 더했다. 국정원 도청 사건으로 그 당시에 국정원장이 구속까지 되지 않았나"라며 "그런 게 불법사찰이지, 일상적인 국정원 직원의 업무 보고를 불법사찰이라고 하는 것은 맞지 않다"고 했다.

이 고문은 MB 정부 당시 정무수석을 지낸 박형준 국민의힘 부산시장 경선 후보가 국정원 불법 사찰을 인지했느냐는 질문엔 "박형준 전 수석은 법에 어긋나는 일은 근처에도 안 가는 사람이고 그것이 자신의 업무도 아니다"라며 "오히려 그런 것을 한다면 못 하게 할 사람"이라고 주장했다.

이어 "내가 특임장관을 해서 잘 아는데 각 수석이 자기 업무 외에 다른 사람 업무에는 관계도 안 한다"며 "서로 이야기도 안 하고, 알려고도 안 하고, 그런데 민정실에서 한 일을 정무수석이 어떻게 아느냐"고 했다.

이와 관련해 더불어민주당 소속 국회부의장을 지낸 이석현 전 의원은 앞선 인터뷰에서 박 후보가 사찰 보고를 받았을 가능성이 있다고 주장했다.

이 전 의원은 "당시에 (박 후보가) 청와대 정무수석 아니었나. 사찰 보고를 받을 수도 있는 지위였기 때문에 성의 있는 해명이 필요하다"며 "MB가 보고를 받았는지 안 받았는지 알 만한 위치에 있었다. 그렇기 때문에 자기 자신이 몰랐다면 납득이 되게 해명할 의무가 있다"고 강조했다.

한편, 앞서 민주당은 MB 정부 당시 국정원이 18대 국회의원·언론인·법조인 등을 상대로 불법 사찰을 진행했다는 의혹을 제기, 정보위원회 의결 등을 통해 진상 규명에 나서겠다며 야당을 향해 총공세를 벌이고 있다.

이를 두고 국민의힘은 "선거를 앞둔 저급한 정치공세"라며 김대중·노무현 정부 당시 불법사찰 여부도 전수조사하자며 맞서고 있다.

