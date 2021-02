권칠승 장관, 백신주사기 생산 현장 스마트공장 점검

“백신주사기는 중소기업의 의지·삼성의 기술·정부의 지원 3박자 결정체”

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부(장관 권칠승)는 미국 식품의약국(FDA)로부터 사용 승인을 받은 풍림파마텍의 최소잔여형(LDS) 백신주사기 생산 현장을 방문해 백신주사기 스마트공장을 점검했다고 18일 밝혔다.

풍림파마텍은 중기부와 삼성전자가 함께 단 1개월 만에 대중소 상생형 스마트공장을 구축한 사례다. 이를 통해 안전보호장치 장착 최소잔여형(LDS) 백신주사기를 월 1000만개 이상 생산하는 대량양산체계를 완성했다. 이번 미국 식품의약국(FDA) 승인에 따라 풍림파마텍은 미국 제약회사 등과의 수출 협의를 본격 진행할 것으로 밝혔다.

중기부는 풍림파마텍에 현재 미국에서 1억 8000만개, 일본에서 약 8000만개 등 각국 제약회사로부터 최소잔여형(LDS) 백신주사기 공급 문의가 쇄도하고 있다고 밝혔다. 또한 현재 건립 중인 제3공장(신공장)에도 월 1000만개 이상의 스마트공장 생산체계를 추가로 구축, 월 2000만개 이상의 세계 최대 규모의 최소잔여형(LDS) 백신주사기 공급체계를 갖출 계획이라고 설명했다.

권 장관은 생산 현장 시찰에 이어 백신주사기 업계 간담회를 개최했다. 이 자리에서 최소잔여형(LDS) 백신주사기 생산·수출 관련 두원메디텍, 신아양행 등 업계 의견을 청취했다.

두원메디텍은 질병관리청으로부터 코로나19 백신 접종용 주사기 납품업체로 선정, 7월말까지 총 2750만개를 공급한다. 이 회사는 기존 생산량 3배 이상의 납품 능력을 갖췄다.

신아양행 역시 질병관리청에 상반기까지 총 1250만개를 공급할 계획이다. 이 회사는 지난 1995년부터 지금까지 미국에 약 5억개의 최소잔여형(LDS) 주사기 수출 경험을 토대로 최근 유럽, 중동 등 여러 국가와 수출 관련 논의를 하고 있다.

특히 풍림파마텍은 미국 화이자 백신 접종 6만명 분에 대한 12만7000개의 최소잔여형(LDS) 백신주사기를 우선 기부한다고 밝혔다.

권 장관은 간담회에서 “풍림파마텍의 성과를 토대로 올해부터 제약·의료 업종특화 스마트공장 보급을 본격 추진할 계획이다”라며 “이러한 제조혁신 성과가 수출로 이어질 수 있도록 사전 컨설팅, 인증·규격 획득, 해외 마케팅 패키지 지원 등 맞춤형으로 밀착 지원과 함께 온·오프라인 연계(O2O) 전시회 등 온라인 글로벌화 지원도 병행할 계획”이라고 말했다.

이어 권 장관은 “풍림의 백신주사기는 한국 중소기업의 의지와 노력, 삼성의 기술, 정부의 지원 3박자가 만들어낸 케이(K)-방역의 결정체”라며 “상생협력의 힘이 더욱 전파되도록 노력하겠다”고 강조했다.

