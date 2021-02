중기중앙회, 국민의힘과 간담회…"규제입법으로 中企 부담 가중"

[아시아경제 이준형 기자] 중소기업 업계가 국민의힘에 규제 입법으로 인한 부담을 토로하고 적극적인 정책 지원을 요청했다.

중소기업중앙회는 국민의힘 중소기업위원회와 '중소기업 현장애로 간담회'를 열었다고 18일 밝혔다.

간담회는 국민의힘 중소기업위원회가 중소기업의 산업별·분야별 핵심 현안에 대한 현장 애로사항을 청취하고 대응방안을 모색하고자 마련됐다. 이날 간담회에는 한무경 위원장, 권명호·김도훈 부위원장, 양금희 의원 등 국민의힘 중소기업위원회 위원과 서승원 중기중앙회 상근부회장 등 10여명이 참석했다.

중기중앙회는 간담회에서 ▲중소기업협동조합 공통수요기술 R&D 지원 ▲공공조달시장의 '최저가 요소' 개선 ▲금융기관 대출·보증시 중소기업 신용평가 별도 기준 마련 ▲중소제조업 전용 전기요금제 도입 ▲납품대금 제값받기 위한 제도 개선 ▲기술탈취 근절 위한 불공정거래행위 제재 강화 등을 건의했다.

서승원 중기중앙회 상근부회장은 "코로나19로 인해 중소기업과 소상공인은 매우 어려운 상황임에도 기업 활동을 저해하는 국회 규제입법이 지속적으로 증가해 어려움이 가중되고 있다"며 "경제위기 극복을 위해 중소기업 현장의견을 반영한 입법과 함께 적극적인 정책지원을 요청했다"고 말했다.

