AK플라자, '카페 드 마티네' 향기로 마케팅…굿즈 판매

'카페 드 마티네' 자체 레시피로 만든 '향기 굿즈' 판매

온라인쇼핑몰·골프장 등 계열사와 연계해 판매채널 확대

[아시아경제 김유리 기자] AK플라자는 커피숍 '카페 드 마티네'에서 자체 제작한 '향기 굿즈' 판매로 향기 마케팅을 진행한다고 18일 밝혔다.

많은 기업에서 고객의 후각을 자극해 브랜드와 연관시키는 '향기 마케팅'을 진행하고 있다. '향기 마케팅'은 효과적인 감성 마케팅으로 활용돼 왔고, 브랜드 매출에도 직·간접적으로 영향을 미치는 것으로 알려졌다.

'카페 드 마티네'도 커피향이 가득한 매장에 잘 어우러질 수 있도록 향기공방 '페일블루닷'과 협업해 마티네 만의 향기를 제작했다. '마티네의 향'은 유럽의 아침 햇살을 모티브로 한 그린 타입의 은은한 향이 특징이다. 캔들(3만8000원), 디퓨저(3만8000원), 룸스프레이(2만9000원), 패브릭스프레이(1만2000원) 4종으로 출시했다.

AK플라자는 제작한 제품을 다양한 채널에서 판매할 계획이다. 전점에 위치한 카페 드 마티네뿐만 아니라 최근 온라인에서 니치 향수 수요가 증가하는 것을 감안해, AK몰에도 상품을 판매하고 있다. 애경그룹에서 운영하는 경기 광주시 골프장 중부컨트리클럽에서도 판매할 계획이다. 현재 골프장 로비와 파우더룸에서 시향이 가능하다.

한편 '카페 드 마티네'는 AK플라자 전점에 입점한 커피숍이다. 지난해 수원점, 올해 분당점 매장을 개편했다. 디저트, 케이크, 이색 음료 등 메뉴로 추가하며 젊은 고객을 유치하기 위해 변화를 시도했다.

AK플라자 관계자는 "고객들이 '마티네의 향'을 통해 매장에서 보낸 즐거운 시간을 추억하길 기대한다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr