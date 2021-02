[아시아경제 이동우 기자] 서울주택도시공사(SH공사)는 서울 동남권유통단지 '가든파이브' 툴동 상가 5층 업무시설을 일괄 매각했다고 17일 밝혔다.

이번에 매각한 시설은 총 273호로 전체 면적 2만2327.39㎡다. 매각 금액은 약 321억원이다. 매각이 완료되면 가든파이브 툴동 공실률은 30.2%에서 18.1%로 낮아진다.

당초 가든파이브 툴동 5층은 판매시설 용도로 매각이 추진됐다. 하지만 수요 부족으로 계속 팔리지 않아 가든파이브 활성화에 가장 큰 장애물로 꼽혔다.

관련 용역과 시장 분석을 통해 업무시설 수요가 있는 것을 파악하고 해당 시설 용도를 업무시설로 변경, 매각을 추진해온 것으로 알려졌다.

