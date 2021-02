염태영 수원시장 "경기도 공공기관 북동부이전 따른 대안도 마련해야"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 염태영 수원시장이 경기도의 '공공기관 3차 경기 북동부 이전' 추진에 대해 대안도 마련돼야 한다고 강조했다.

염 시장은 17일 개인 SNS를 통해 "(경기도가 수원권에 소재한 공공기관을 경기 북동부 지역으로 이전하는데 따른)경기 남부권 도민의 행정서비스 접근권을 위한 대안도 함께 마련될 것으로 믿는다"고 밝혔다.

또 "균형발전 관점에서 경기도 공공기관을 (경기 북동부 지역에)분산 배치한다는 취지는 이해한다"며 "다만 구체적인 추진방법은 수원시, 경기도의회와 긴밀히 협의했으면 한다"고 덧붙였다.

염 시장은 아울러 "현재 경기 북동부는 이중, 삼중의 규제로 고통받고 있다"며 "이에 대한 해결책으로 '합리적인 규제완화'를 이끌어내기 위한 노력도 함께 이뤄져야 한다"고 주문했다.

앞서 이재명 경기도지사는 17일 지역 균형발전을 위해 경기연구원, 경기도경제과학진흥원, 경기신용보증재단 등 수원지역에 있는 7개 공공기관을 경기 북동부 지역으로 이전하는 '경기도 공공기관 3차 이전 계획'을 발표했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr