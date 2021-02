[아시아경제 이지은 기자] 정의용 외교부 장관은 17일 마크 가노 캐나다 글로벌부 외교장관과 전화통화를 가졌다.

양 장관은 이날 ▲한-캐나다 실질 협력 ▲한반도 문제 ▲지역 및 국제 사안 등 상호 관심사에 대해 의견을 교환하고, 코로나19·기후변화 대응 등 국제사회 문제 해결을 위해 공조키로 했다.

또 양국 무역·경제협력 등 실질적 협력을 심화시켜 나가고, 인공지능(AI) 등 4차 산업혁명 분야에서의 협력 방안도 계속 모색해 나가기로 했다. 정 장관은 "캐나다가 한반도 평화 구축 노력에 기여해온 점을 평가한다"며 한반도 평화 프로세스 진전을 위한 캐나다 측의 변함없는 지지와 협조를 당부했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr