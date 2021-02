코로나19와의 싸움, 경주마들은 어떻게?

한국마사회 부산경남경마공원, “전염병 문제없다”



검역→접종→소독→예찰, 말 종합방역계획 시행 중

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 코로나19와의 싸움, 경주마는 전염병 관리를 어떻게?

국내에서 첫 코로나19 환자가 발생한 지 1년이 넘었다. 질병관리청과 각 지자체에서는 코로나19 예방을 위한 방역관리에 총력을 기울이고 있다.

최근 국내에서 개와 고양이 등 동물에도 코로나19 감염사례가 발생하고 있다. 다행히 대한수의사회에 따르면 코로나19는 동물에게 치명적인 질병은 아니며 전파력도 높지 않다고 한다.

하지만 동물도 인간과 마찬가지로 전염병 때문에 큰 피해를 볼 수 있다. 가축 전염병이 발생하면 쉽게 병이 퍼지고, 많은 동물이 폐사해 큰 경제적 손실을 초래할 수도 있다.

그래서 사전 예방이 무엇보다 중요하다.

한국마사회 부산경남지역본부는 매년 말 종합방역계획을 수립해 방역에 힘을 쏟고 있다. 주요 분야는 ▲입사마검역 ▲예방접종 및 구충 ▲방역소독 ▲전염병예찰 ▲유해동물관리 등이다.

부산경남경마공원은 전염병 유입차단을 위해 경마공원으로 입사하는 모든 말에 대해 검역을 실시한다.

말 소유자가 입사신청을 하면 검역 담당자는 예방접종 내역을 확인하고 무작위로 대상을 선정해 현장에서 임상검사를 실시한다.

이상이 없으면 입사 승인을 받을 수 있고, 마방으로 입사한 뒤 마방에서 무작위 임상검사를 한 차례 더 실시한다.

예방접종은 말 일본뇌염과 말 인플루엔자, 선역 등 총 3종에 대해 실시한다. 입사마는 입사 14일 전 접종을 완료해야 한다.

접종하지 않을 경우 출주제한과 강제퇴사 조치한다. 백신과 구충제는 한국마사회에서 무상공급하고 있다.

방역소독은 가축전염병 예방을 위한 방역소독과 코로나19 예방을 위한 방역소독 두 가지로 분리해 운영한다.

외부 전문 소독업체를 선정해 말 전염병 취약 시기를 집중 관리하고, 코로나19 예방을 위해 경마 종료 후 경마관련 시설을 소독하고 추가로 직원 사무공간과 식당을 소독한다.

한국마사회 부산경남지역본부 방역 담당자는 “올 한해도 경마공원 내 위생 상태를 개선하고 가축 전염병을 예방해 원활한 경마 진행을 유지하기 위해 힘쓰겠다. 인근 축산농가의 가축 전염병 위험도를 낮추는 데에도 도움이 될 것이다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr