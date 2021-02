경주시 '영지설화공원' 모습 드러내 … 신라시대 무영탑 '러브스토리' 구현

주낙영 시장 "관광객·지역 주민 새로운 명소로 거듭날 것"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경주시는 외동읍 괘릉리 영지(影地)저수지에 '영지설화공원' 조성사업 2단계 공사<사진>를 마무리했다고 17일 밝혔다.

영지저수지는 신라시대 아사달과 아사녀의 애달픈 사연이 전해져 내려오는 곳이다. 경주시는 불국사 대웅전 앞 두 탑 중 서쪽에 있는 무영탑에 얽힌 설화를 스토리텔링한 테마공원 조성사업을 지난 2010년부터 2024년 목표로 추진해 오고 있다.

주요 사업은 영지 저수지 주변 정비 및 조경 사업, 탐방로 및 전망대 설치, 조각 공원 조성, 설화 체험관 건립 등이다. 여기에는 국·도비 108억원을 포함해 모두 166억원이 투입됐다.

경주시는 기본계획 및 실시설계를 시작으로 3단계 계획 중 지난 2015년 1단계 탐방로 조성사업을 완료하고, 지난해 12월 광장조성 등의 2단계 사업을 완료했다. 3단계 사업은 화장실 등 편의시설 보강공사다.

2단계 사업을 통해 영지설화공원은 면적 3만7000㎡에 교목 569 그루와 관목 1만7240 그루, 초화류 4만9800 그루와 함께 어린이 놀이시설과 광장을 갖췄다.

특히 이번 사업에서는 아사달과 아사녀의 애달픈 사랑과 슬픈 전설을 기념하는 '아사달아사녀탑'을 설치하면서 무영탑에 얽힌 스토리텔링에 중점을 뒀다는 게 경주시의 설명이다.

주낙영 시장은 "영지설화공원이 경주를 방문하는 관광객 및 지역 주민들에게 새로운 휴식공간을 제공하는 관광지로 거듭날 것"이라며 "향후 주차장과 화장실 등의 편의시설을 포함하는 3단계 사업을 차질없이 추진해 나가겠다"고 전했다.

