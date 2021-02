신보, 150억 최저보증료로 제공하는 '혁신아이콘' 기업 모집

[아시아경제 송승섭 기자] 신용보증기금이 다음달 11일까지 스타트업 성장 프로그램 ‘혁신아이콘’ 5기 대상기업을 모집한다고 17일 밝혔다.

혁신아이콘 지원 프로그램은 신기술이나 혁신적인 비즈니스 모델을 바탕으로 차세대 유니콘 기업으로 성장 가능한 스타트업을 발굴하고 지원하는 사업이다.

창업 후 2~10년 이하의 신산업 영위기업 중 연 매출 5억원 이상이면서 2년 평균 매출성장률이 10%이상이거나, 기관으로부터 20억~500억원 이하의 투자를 유치한 기업이면 지원 가능하다.

최종 선정기업에는 3년간 최대 150억원의 신용보증을 제공한다. 최저 보증료율(0.5%)을 적용받고, 6개 협약은행을 통해 추가로 0.7%포인트의 금리 인하 혜택도 받을 수 있다. 해외 진출과 컨설팅, 홍보 지원 등 비금융서비스도 주어진다.

신보는 2019년부터 네 차례에 걸쳐 22개 혁신아이콘을 선정해 1910억원의 신용보증 한도와 13건의 비금융서비스를 제공해왔다.

신보 관계자는 “제5기 혁신아이콘 역시 시장 선도 기업으로 나아갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

