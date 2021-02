산불확산 지연제 효과 '톡톡'…강원 동해안 산불 조기진화

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 강원도 동해안 산불이 발생 3시간 만에 완전 진화됐다. 강풍으로 진화가 어려웠던 현장 여건 속에서 비교적 짧은 시간에 진화가 완료된 데는 산불확산 지연제 역할이 컸던 것으로 전해진다.

16일 산림청 중앙산불방지대책본부에 따르면 산불은 이날 오후 2시 26분경 강원도 강릉시 옥계면에서 발생해 오후 5시 25분경 진화 완료됐다.

당시 산불현장에는 강풍주의보가 내려졌던 상황으로 서풍 3.5m/s의 강한 바람에 건조(습도 37%)함까지 더해져 산불 확산 우려가 컸다.

하지만 산림당국이 산불진화헬기 5대와 산불특수진화대 46명 등 180명의 진화인력을 현장에 긴급 투입하면서 불길은 더 이상 확산되지 않고 완진됐다.

특히 이날 산불현장에는 산불 지연제(리타던트)가 탑재된 산림청 헬기가 투입돼 산불이 최초 발화지점에서 범위를 넓혀가는 것을 막는 역할을 했다. 산불지연제는 산림에 지연제를 살포해 산불이 확산되는 것을 저지한다. 이날 산림청이 지연제를 사용한 것은 올해 첫 사례다.

현재 산림청은 현장 수습과 함께 산불발생 원인과 가해자를 조사하고 있다. 이날 산불로 소실된 산림은 1㏊ 안팎인 것으로 파악된다. 주불진화 완료 후 산림청은 혹시 모들 재불에 대비해 산불현장 일대에 산불 지연제를 살포, 방화선을 구축했다.

산림청 중앙산불방지대책본부 고락삼 과장은 “(16일) 중부지역에 대설주의보가 발효됐던 것과 달리 강원 동해안 일대는 강풍에 건조함까지 더해져 산불위험이 높다”며 “강원 동해안 주민들은 불법소각과 입산자 실화 등으로 산불이 발생하지 않도록 각별히 주의해 줄 것을 당부드린다”고 말했다.

한편 ‘산림보호법(제53조 제5항)’은 단순 실수로 인한 산불이라도 산불 가해자로 적발됐을 때 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처할 수 있게 한다. 여기에 민법(제750조)은 산림보호법과 별개로 산불 가해자에게 손해배상 책임을 지게 한다.

이는 산림보호법 개정(2017년 6월 28일 발효)을 통해 가능해진 결과물로 법 개정의 핵심은 고의가 아닌 과실로 인한 산불일지라도 산불 가해자에게 형사 처벌과 민사상 배상 책임이 동시에 적용될 수 있게 한다는 데 있다.

산림청이 법 개정을 통해 산불 가해자의 처벌 수위를 높인 데는 원인별 산불현황에서 해마다 봄철 입산자 실화와 논·밭 쓰레기 소각 등 단순 실수에 의한 산불 비중이 높다는 점이 작용했다.

