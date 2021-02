인도서 버스 추락…"37명 이상 사망"

[아시아경제 조슬기나 기자] 인도 중부 마디아프라데시주(州) 시디 지구에서 16일 버스가 수로로 추락, 37명 이상이 사망했다고 AFP통신이 보도했다.

해당 버스에는 50~60명이 탑승했던 것으로 전해졌다. 운전자를 포함한 7명은 헤엄쳐 나왔지만 아직 실종자 수색을 진행 중이다. 현지 언론들은 사망자 수를 34명이라고 보도했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr