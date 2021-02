[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 제91회 춘향제가 광한루원을 중심으로 오는 4월 3일부터 5월 19일까지 매주 토·일 하이브리드형 분산개최로 치러질 예정이다.

춘향제전위원회와 남원시는 기존 5일간 진행되던 춘향제를 코로나 대비 8주(토·일)동안 전통과 예술이 융합된 복합 문화 축제로 안전하게 분산개최하기로 했다.

또 유튜브 채널인 ‘남원와락’을 이용해 춘향제 현장을 온라인 중계하고 댓글을 통해 양방향 소통도 시행한다.

남원시 관계자는 “제91회 춘향제는 포스트 코로나 시대를 맞아 새로운 방식의 축제로 치러진다”면서 “온·오프라인으로 시간과 공간의 제약을 받지 않고 언제 어디서나 관람할 수 있도록 새로운 축제를 구성해 나아갈 계획이다”고 말했다.

