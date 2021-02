아시아나항공, 지난해 영업손실 703억원…적자 감소

[아시아경제 이동우 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 15,000 전일대비 50 등락률 -0.33% 거래량 465,778 전일가 15,050 2021.02.16 15:30 장마감 관련기사 아시아나항공, 지난해 영업손실 2532억...적자 지속"여객 수요 회복 요원…항공시장 재편에 주목해야"아시아나 A380 국제선 관광 비행, 마일리지로 구매 가능 close 은 별도 재무제표 기준 지난해 영업손실 703억원으로 잠정집계됐다고 16일 공시했다.

같은 기간 매출은 3조5599억원으로 전년 보다 39.9% 줄었고 당기순손실은 2648억원으로 전년 보다 감소했다.

지난해 4분기 매출액은 8808억원, 영업이익은 170억원으로 3개 분기 연속 흑자를 기록했다. 매출은 전년(1조4413억원)보다 줄었지만, 영업손실(3228억원)은 흑자 전환했다.

아시아나항공은 "화물 부문의 성과가 두드러지며 여객 수요 부진을 만회했다"고 말했다.

