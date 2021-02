통일부 "국민 지지 있어야 北 백신 논의…광명성절 행사규모 확대"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 16일 북한에 코로나19 백신을 지원하는 문제와 관련해 "국민적 지지를 얻을 수 있을 때 논의해 보겠다"고 밝혔다. 광명성절(김정일 생일) 행사는 지난해보다 다소 확대됐다고 설명했다.

통일부 당국자는 이날 타 부처와 코로나19 백신 대북지원 문제를 논의했는지 묻는 취재진에게 "현 단계에서는 구체적으로 검토한 바 없다"며 이같이 밝혔다.

또 코로나19 사회적 거리두기 완화에 따라 지난해 12월 중단됐던 판문점 견학 프로그램 재개 일정을 유엔사와 협의해 발표하겠다고 밝혔다. 오두산통일전망대, 임진각 평화누리공원 납북자기념관, 남북통합문화센터 등 시설도 관람 인원 제한을 부분적으로 조정하고 소규모 대면프로그램 운영을 검토한다.

한편 이날은 광명성절임에도 눈에 띄는 큰 행사가 없었다. 이에 대해 통일부 당국자는 "올해 행사 규모는 작년보다는 다소 확대됐다"며 "지난해에는 김 총비서 집권 이후 광명성절 행사가 가장 작은 규모로 열렸다"고 밝혔다.

이같은 변화는 내부적 방역 지침 조정 때문일 가능성이 크다. 당국자는 "조선중앙TV 보도 등을 보면 관람 시 마스크 착용이나 좌석 간 거리두기 등 나름대로 방역 수칙을 준수하는 모습도 확인된다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr