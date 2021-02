전남교과교육연구회 ‘초등 온라인 학습 콘텐츠 목록’ 보급

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남교과교육연구회는 16일 전남 일선 학교에 ‘초등 교과별 온라인 학습 콘텐츠 목록’을 보급했다고 밝혔다.

‘초등 교과별 온라인 학습 콘텐츠 목록’은 코로나19로 온라인 학습 준비에 어려움을 겪는 교사들이 수업에 쉽게 활용하도록 개발한 프로그램이다.

온라인 학습 콘텐츠 목록은 1~6학년 전체 교과(특수 포함) 1·2학기의 전 차시별로 구성했다. 또 각 차시별 수업에 활용할 수 있는 영상과 사진 등 미디어 자료와 학습지로 구성돼 그동안 온라인 학습 준비로 어려움을 겪던 교사들이 쉽게 활용할 수 있도록 제작했다.

전남교과교육연구회 12개 분과는 개발팀을 구성해 전남 지역 150여 명의 교사들이 참여한 가운데 지난해 여름부터 콘텐츠를 만들었다.

정경모 회장은 “교사들이 블렌디드 러닝 체제에서 가장 힘들어하는 것이 온라인 학습 콘텐츠를 개인이 일일이 개발하고 검토하는 일이다”며 “이런 부담을 덜기 위해 교과별 온라인 학습 콘텐츠를 개발해 보급했다”고 말했다.

한편 전남교과교육연구회는 지난해 온라인 수업 공개를 통해 교사 연수회를 4회에 걸쳐 개최했고, 올해도 코로나19 상황을 예의주시하며 탄력적으로 운영할 예정이다.

장석웅 교육감은 “온라인 학습과 오프라인 학습의 장점을 결합한 학습 방식인 블렌디드 러닝은 다양한 교육적 상황에서 유연하게 대처할 수 있는 수업체제로 볼 수 있다. 겨울방학을 맞아 교사 수준의 교육과정 역량을 키우기 위해 블렌디드러닝 연수도 시행하고 있다”며 “전남교과교육연구회가 교사들이 힘들어하는 콘텐츠 목록을 보급해 수업 개선에 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

