담양군, 내달 12일까지 ‘모바일헬스케어사업’ 대상자 모집

사전검사와 상담 통해 선착순 120명 선정

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 올해 모바일 헬스케어사업에 참여할 대상자 120명을 내달 12일까지 선착순 모집한다고 16일 밝혔다.

모바일 헬스케어사업은 건강위험요인이 있는 만 19세 이상 군민을 대상으로 건강 코디네이터가 모바일 앱을 통해 언제 어디서나 맞춤형 건강 상담을 제공하는 사업이다.

참여 대상은 건강검진 결과, 혈압·공복혈당·허리둘레·중성지방·HDL-콜레스테롤 중 건강위험요인을 1개 이상 보유한 군민으로 관련 질환자나 약물 복용자는 제외된다.

사전검사와 상담을 통해 선정된 최종 대상자는 24주 동안 사업 중 3번(최초/중간/최종) 보건소를 방문해 건강검진을 받게 되며 의사, 간호사, 영양사, 운동지도사, 코디네이터로 구성된 사업전담팀과 함께 개인별 건강관리 목표를 설정하고 월 1회 집중관리와 건강 상담을 받을 수 있다.

참여자에게는 모바일 앱 연동 스마트기기(활동량계)를 무상으로 지급하고, 월별 진행되는 건강 미션에 참여하거나 앱을 통한 다양한 활동으로 포인트를 적립해 상위 순위에 오르면 인센티브도 제공 하는 등 다양한 혜택이 제공된다.

김순복 보건소장은 “코로나19 시대에 사회적 거리두기를 실천하면서 맞춤형 건강관리를 제공하는 모바일헬스케어 사업을 통해 주민들의 건강한 생활 습관 형성에 도움이 되길 바란다”고 말했다.

