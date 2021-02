국립국악원 무용단원 코로나19 확진…전수 조사 中

현재까지 추가 확진자 없어…"상설공연과 관련성 적어"

문화체육관광부 산하 기관인 국립국악원에서 처음으로 코로나19 확진자가 발생했다. 16일 국악원 등에 따르면 국악연주단 무용단원 A씨는 지난 14일 코로나19 확진 판정을 받았다. 지난 8일 남편과 함께 받은 검사에서는 음성이 나왔으나, 13일 재검사에서 양성이 확인됐다. A씨의 남편과 자녀 두 명을 포함해 네 가족 모두 확진 판정을 받았다.

A씨는 코로나19 검사 전인 지난 6일 국악원 상설공연인 '토요명품'에 출연했다. 이 공연에는 정악단 서른일곱 명과 민속악단 열세 명, 무용단 열여덟 명 등 단원 예순여덟 명이 참여했다. 국악원은 이들과 직원 스물여섯 명 등 아흔네 명을 대상으로 전수조사를 벌이고 있다.

현재까지 추가 확진자는 나오지 않았다. 국악원은 A씨가 '토요명품' 이후 확진돼 공연과 관련성이 적다고 보고 있다. 두 좌석 띄어앉기, 마스크 착용 등 방역 수칙도 철저하게 준수해 관객 예순네 명에 대한 별도의 조처를 취하지 않았다.

관계자는 "방역 당국이 관객 조사가 필요하다고 판단하면 QR코드 등을 통해 개별 연락할 방침"이라고 말했다. A씨에 대해서는 "확진 판정 이후 접촉 내용, 이동 동선 등 역학 조사에 필요한 정보를 방역 당국에 전달했다"고 말했다.

