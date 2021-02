[아시아경제 박지환 기자] 남해화학 남해화학 025860 | 코스피 증권정보 현재가 8,810 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 183,443 전일가 8,810 2021.02.16 10:25 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제[클릭 e종목]"비료 · 농약 업종, 식량부족 현상 현실화"남해화학, 농업 테마 상승세에 5.92% ↑ close 은 16일 계열회사인 NH농협은행과 21억8300만원 규모의 외화정기예금 거래를 했다고 공시했다.

회사 측은 이번 거래 목적에 대해 "운영자금 예치 성격"이라고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr