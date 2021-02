50돌 KAIST '세마리 토끼' 잡는다

신성철 총장, 개원 50주년 기념식서 10-10-10드림 프로젝트 발표

[아시아경제 김봉수 기자] 국내 반도체 박사 4명 중 1명, 공과대 교수 5명 중 1명을 배출한 과학 기술 인력의 산실 한국과학기술원(KAIST)가 16일 개원 50주년을 맞아 이른바 ‘10-10-10 드림(Dream)’ 프로젝트를 발표했다. ‘글로벌 가치 창출 선도 대학’으로 도약하겠다는 선언이다.

신성철 KAIST 총장은 이날 오전 대전 본원에서 열린 기념식 식사를 통해 이 같은 계획을 밝혔다. 세계적 연구 업적을 이룬 10명의 ‘특이점 교수(Singularity Professors)’ 배출, 10조원 기업 가치를 창출하는 10개 데카콘 스타트업 육성, 세계 10개국에 KAIST 설립 등이 주요 뼈대다.

우선 KAIST는 창발적 아이디어의 특이한 연구를 장기 지원해 10명의 특이점 교수를 키워낼 예정이다. 세대간 협력을 강화한 초세대 협업 연구실도 설치한다. 도전(Challenge), 창의(Creativity), 배려(Caring)의 ‘C3’ 정신을 갖춘 인재 양성을 위해 ▲초학제 교육을 위한 ‘융합인재학부’ 설치 ▲인공지능(AI) 교육 필수화 ▲글로벌 리더십 교육 강화 등도 추진한다.

그동안 대학 창업의 ‘메카’가 돼 왔던 기업가 정신 학풍도 더욱 계승ㆍ발전시켜 10개 데카콘 스타트업을 육성하기로 했다. 이를 위해 ▲‘기업가정신 및 창업’ 교육 필수화 ▲KAIST 창업원 강화 ▲실리콘밸리에 KAIST 교두보 구축 등에 나선다.

케냐 KAIST 설립의 성공과 경험을 바탕으로 향후 50년간 세계 10개국에 KAIST를 설립하는 등 ‘K-대학 수출’도 본격화 한다. 글로벌 싱크탱크를 지향하는 ‘글로벌전략연구소(GSI)’를 만든다. 과학기술 기반의 국가 선도 전략 제시, 21세기 인류가 직면한 글로벌 이슈에 대한 해법 제시가 목표다.

신 총장은 "‘글로벌 가치창출 선도대학’의 비전을 실현해 국가와 국민에게 희망과 자긍심을 선사하고 나아가 인류의 번영과 발전에 기여할 것"이라며 "미래전략 혁신으로 과학기술 기반의 대한민국 미래를 열어가겠다"고 밝혔다.

이날 행사에선 문재인 대통령, 클라우스 슈밥 세계경제포럼(WEF) 회장이 영상으로 축하를 전했다. 박병석 국회의장, 라파엘 라이프 미 MIT대 총장, 클라우스 폰 클리칭 노벨물리학상 수상자(1985년) 등의 영상 축하메시지도 공개됐다.

KAIST는 1971년 한국과학원(KAIS)으로 출범한 후 이달 현재 총 6만9388명에 달하는 과학기술 인력을 배출했다. 우리나라 과학기술 및 산업 발전, 학생ㆍ교수 창업을 통한 벤처 붐 선도 등 산업화ㆍICT 혁명의 중추적인 역할을 맡고 있다.

한편 KAIST는 오는 18일 임시 이사회를 열고 17대 총장을 선출한다. 현재 경종민 전기ㆍ전자공학부 명예교수, 김정호 글로벌전략연구소장, 이광형 바이오 뇌공학과 교수 등 3명이 최종 후보에 올라와 있다.

