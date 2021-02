[아시아경제 이창환 기자] 한국경영자총협회의 차기 상근부회장에 이동근 현대경제연구원 원장이 유력한 것으로 알려졌다.

16일 재계에 따르면 손경식 경총 회장이 최근 이 원장에게 부회장직을 제안한 것으로 전해졌다. 경총 부회장직은 김용근 부회장이 사의를 표명하면서 공석이 됐다. 김 부회장은 '공정경제 3법' 등 기업규제법안들이 잇달아 통과한 데 책임을 지고 사의를 표명했다.

이 원장은 산업자원부 산업정책국장과 지식경제부 무역투자실장 등을 거쳐 대한상공회의소 상근부회장 등을 역임했다.

이 원장은 손 회장이 대한상의 회장을 맡을 당시 상근부회장으로 재직하기도 했다.

경총은 오는 17일 회장단 회의를 열어 김 부회장 후임 문제를 논의한 후 24일 총회에서 후임자를 선임할 예정이다.

