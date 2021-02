[아시아경제 김봉주 기자] 한지혜가 임신 중 산책하고 있는 근황을 공개했다.

한지혜는 14일 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 올렸다.

사진에서 한지혜는 편안한 옷을 입고 여유로운 미소를 띤 채 연휴를 즐기는 모습이다.

한편 한지혜는 2010년 검사 남편과 결혼했다. 현재 그는 남편의 발령지에 따라 제주도에서 살고 있다.

한지혜는 지난해 12월, 결혼 10년 만에 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

