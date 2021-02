바스키아 '전사', 크리스티홍콩 경매 오른다

장 미셸 바스키아, 'Warrior(전사)', acrylic, oilstick and spray paint on wood panel, 183x122cm, 1982(출처:크리스티코리아)

[아시아경제 최동현 기자] 미국 작가 장 미쉘 바스키아(1960~1988)의 대표작 중 하나인 '전사(Warrior)'가 홍콩 경매에 출품된다.

세계적 미술품 경매사 크리스티는 다음달 23일 홍콩 경매에 장 미쉘 바스키아의 '전사'를 단독으로 선보인다고 15일 밝혔다.

이 작품의 추정가는 2억4000만~3억2000만 홍콩달러로 한화로는 약 342억~456억원에 달한다. 이는 아시아 경매시장에 출품된 역대 서양 작품 중 최고가다.

현재까지 아시아 시장에서 낙찰된 서양 작품 중 최고가 작품은 독일 거장 게르하르트 리히터의 'Abstraktes Bild(649-2)'로 지난해 10월 소더비 홍콩 라이브 경매에서 2억1460만 홍콩달러(약 304억원)에 낙찰됐다.

바스키아의 역대 최고 낙찰 가격은 2017년 5월 뉴욕 소더비 경매에서 1억1050만달러(한화 약 1248억원)에 팔린 1982년 작 회화 '무제(Untitled)'다. 이는 바스키아의 1980년대 이후 작품 중 처음으로 1억달러를 넘어선 작품이다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr