서울시의회 더민주 "민주화 거목 故 백기완 선생 영면 기원"

[아시아경제 박종일 기자] 일평생을 민중의 편에서, 민중의 버팀목이 되어온 백기완 선생이 2월 15일 89세를 일기로 별세하였다.

백기완 선생은 일제 강점기, 6.25 전쟁, 군사 독재, 국정 농단으로 이어지는 한국 현대사의 소용돌이 한복판에 서 있었다. 수많은 옥고를 치르면서도 그 누구보다 확고한 신념으로 민중이 주인이 되는 세상을 만들기 위해 헌신하였다. 민중을 위한 일이라면 그는 언제나 흔들림 없이 언제나 맨 앞자리에 서서, 가장 큰 목소리를 내며 우리 사회를 온 몸으로 지켜왔다.

‘사랑도, 명예도, 이름도 남김없이, 한 평생 나가자던 뜨거운 맹세’라는 고인이 써낸 아름다고 뜨거운 운율처럼 평생을 민주화 운동, 노동 운동, 통일 운동에 앞장서 온 백기완 선생의 업적은 한국 사회에 길이길이 남아 귀감이 될 것이다.

백기완 선생의 치열했던 삶은 여기서 멈추지만 서울시의회 더불어민주당은 고인의 뜻을 이어받아 모두가 올바로 잘 사는 세상, ‘노나메기’를 이룩하기 위해 부족함이 없도록 노력하겠다.

다시 한 번 삼가 고인의 명복을 빌며, 유가족에게도 마음 깊이 애도를 표한다.

2021. 2. 15.

서울시의회 더불어민주당 공보부대표 이 승 미

