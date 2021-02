민주당 "코로나19發 일자리 감소, 추경에 반영할 것"(종합)

[아시아경제 구채은 기자] 이낙연 더불어민주당 대표가 15일 4차 재난지원금과 함께 공공일자리 창출과 관련된 내용을 추경에 포함시키겠다는 뜻을 밝혔다.

이 대표는 이날 국회에서 열린 최고위에서 "지난달 취업자가 1년 전보다 98만명 줄었고 실업자는 41만명 늘었다"며 "공공일자리를 만들기 위해 추경에 관련 예산을 반영하겠다"고 말했다. 그는 "한 사람이라도 더 일해 위기의 강을 건너야 한다"며 4차지원금 내 공공일자리 관련 예산 추진 배경에 대해 설명했다.

김태년 더불어민주당 원내대표도 일자리 화두를 꺼내들었다. 김 원내대표는 "코로나의 장기화와 계절적 요인이 겹치면서 고용상황이 악화됐다"며 "숙박, 도소매업 등 대면서비스업 중심으로 취업자 수가 많이 감소했다"고 밝혔다. 그는 "연령별로 29세 이하, 즉 청년층 감소 폭이 컸다"면서 "여당은 일자리 회복을 위해 특단의 노력을 기울이겠다"고 언급했다.

김 원내대표는 특히 "1분기에 정부가 직접 일자리 90만개 이상을 만들어 버팀목 역할을 강화하기로 했다"며 "준비 중인 일자리 대책의 조기집행과 함께 고용대책을 마련해 지금의 고용난관을 돌파하겠다"고 했다.

공공일자리 창출과 관련된 예산이 추가로 들어가면서, 이번 추경은 큰 폭으로 늘어날 것으로 보인다. 4차 재난지원금도 '사각지대'를 최소화하겠다는 방침에 따라 예년 규모를 크게 상회할 방침이다. 4차 재난지원금 규모는 9조3000억원의 3차는 물론 14조3000억원의 1차 때를 훌쩍 뛰어넘을 것으로 보인다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr