비자, 환전·해외결제 수수료 없는 '트래블페이카드' 출시

핀테크 '트래블월렛'과 해외 결제 특화 서비스 출시

저렴한 환전수수료 적용, 앱 하나로 해외 결제 가능

[아시아경제 기하영 기자]비자는 국내 핀테크 스타트업 '트래블월렛'과 함께 해외 결제 특화 서비스 '트래블페이카드 바이 트래블월렛'을 출시했다고 15일 밝혔다.

'트래블페이카드'는 원하는 외화를 미리 환전해 적립한 후 해당 통화로 결제할 수 있는 선불카드다. 트래블월렛 애플리케이션(앱)을 통해 디지털 카드 형태로 이용할 수 있다. 현재 총 13개 통화 (미국, 유럽, 일본, 영국, 태국, 베트남, 중국, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 홍콩, 호주)로 환전 가능하다. 주요 통화인 달러, 유로, 엔화는 환전수수료가 없으며, 이외 통화는 0.5% 이하의 환전수수료가 적용되는 것이 특징이다.

이를 통해 해외여행이나 해외직구 사이트 결제 시 부담해야 하는 수수료를 낮추고, 현지 화폐를 소지하지 않아도 안전하고 편리하게 결제할 수 있을 것으로 기대된다. 특히 코로나19 시대에 커져가는 해외직구 결제 시장에 맞춘 다양한 혜택을 제공할 계획이다.

트래블월렛은 비자의 핀테크 지원 프로그램인 '핀테크 패스트트랙' 프로그램의 국내 첫 번째 수혜사다. 지난해 4월 비자와 라이선스 계약을 체결한 바 있다.

패트릭 윤 비자 코리아 사장은 "핀테크와의 협업은 혁신적 결제 생태계의 구축과 확장에 반드시 필요하고 나아가 결제가 필요한 모든 접점에 필수적"이라며 "앞으로도 실력 있는 국내 핀테크사들이 비자와 함께 해외 시장에서도 날개를 펼치는 사례를 더해 가겠다"고 말했다.

