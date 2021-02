진주시, 올해 유기질비료 350만포 조기 공급키로

적기 영농 차질 없도록 40억원 투입, 1만1744 농가에 7만 t 보급

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 올해 41억 5000만원의 예산을 투입해 7만 t의 유기질비료를 1만1744 농가에 지원한다고 15일 밝혔다.

유기질비료 지원사업은 농림축산부 산물의 재활용 자원화를 촉진하고 토양비옥도 증진과 토양환경 보전을 통해 지속할 수 있는 친환경농업 육성, 환경친화적인 자연순환 농업 및 고품질 안전 농산물 생산에 기여하고 있다.

올해 지원되는 비중은 유기질비료 3종(혼합 육박, 혼합유기질, 유기 복합비료)과 썩힘 유기질비료 2종(가축분퇴비, 퇴비) 등 총 5종이다.

비료 1포(20㎏)당 유기질비료는 1600원, 부산물비료는 1500원을 지원하며 퇴비 썩은 정도 의무화 시행에 따라 진주시 관내 축산농가의 가출분을 원료로 관내 비료 생산업체에서 생산된 가축분 퇴비 100만포에 대해 진주시 자체 인센티브 사업으로 포대당 300원을 지원한다.

지난해와 달라진 점은 9월 말까지 수령키로 신청한 농업인이 9월 말까지 공급받지 않으면 포기물량으로 간주한다.

10월~12월에 수령 신청한 농업인이 9월 말까지 포기 의사 없이 연말까지 미사용하는 경우 다음 해 사업 지원 시 20% 축소 지원되는 등 미사용 비료에 대한 페널티 적용을 받게 했다.

진주시는 1월 유기질비료 공급관리 협의회를 개최해 지난해 퇴비를 신청하고 받지 않은 141 농가에 대해 올해 공급물량의 20%를 축소 지원하고 지난 2년간 퇴비를 받지 않은 1 농가는 3년간 사업에서 제외하기로 했다.

시 관계자는 “유기질비료가 영농기 이전 2월 중순부터 조기에 공급돼 영농에 불편이 없도록 하겠다”면서 “유기질비료의 품질관리를 위해 향후 시료 채취와 유통점검을 할 계획이며, 농가에서는 고품질 유기질비료 사용으로 친환경 농산물 생산기반을 다지고 유기질비료의 수령과 정산관리에 특히 주의할 것”을 거듭 강조했다.

