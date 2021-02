창원시, 16일부터 해빙기 취약시설물 안전 확보 나서

급경사지, 옹벽·석축 등 취약시설 352개소 안전점검 실시

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시가 16일부터 해빙기 안전사고가 우려되는 급경사지와 옹벽·석축, 건설 현장 등 취약 시설물을 대상으로 안전 점검을 실시한다.

이번 점검 대상은 낙석사고 위험이 큰 급경사지 232개소와 옹벽·석축 61개소, 건설 현장 29개소, 기타 30개소 등 총 352개소이다.

주요 점검 내용은 급경사지의 경우 비탈면 시설 이상 유무, 옹벽·석축의 경우 균열 여부?배부름 상태, 낙석 발생 및 붕괴 가능성, 건설 현장의 경우 터파기 또는 흙막이 공사 중인 현장의 침하·균열 및 가시설물 변형 여부 등이다.

시는 가벼운 지적 사항에 대해 현장에서 즉시 조치하고 위험성이 높은 경우는 정밀안전진단을 실시해 보수?보강을 추진한다.

아울러 시 안전관리 자문단을 활용해 민관합동 점검을 하고, 취약 시설물마다 관리책임자를 지정해 안전관리 실효성을 강화한다.

비상 연락망 구축 여부와 관계기관 협조체계 유지 등 상황관리 상태를 점검하는 등 재난 발생에 대비해 신속 대응 시스템을 살펴볼 예정이다.

최영철 안전건설교통국장은"해빙기가 다가오면서 잘린 땅이나 축대 등의 시설 안전관리가 필요하다"며 "꼼꼼한 점검과 신속한 정비를 통해 안전사고 예방에 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr