신지혜 기본소득당 대표, 우상호 “그만 하시죠”에 “후보 사퇴하라” 공세

[아시아경제 전진영 기자] 서울시장 후보에 출마한 신지혜 기본소득당 상임대표는 15일 우상호 서울시장 후보가 CBS 라디오 김현정의 뉴스쇼에서 고(故) 박원순 전 서울시장 논란과 관련 “그만 하라”고 답한 것에 대해 “서울시장 후보로서의 자격도 없다”고 비판했다.

신 대표는 이날 입장문을 내고 “국민을 분노케 했던 말에 대한 책임조차 회피하는 모습이 시장 후보로 자격이 있는 것인지 묻고 싶다”며 이같이 말했다.

그는 “성폭력 피해자 입장에서 사건을 바라보지 않으면서 성범죄를 단호히 대처할 서울시장이 어디 있느냐”며 “애매모호한 입장을 취하는 것 역시 성범죄를 용인하는 것과 같은 결과를 낳을 뿐”이라고 일갈했다.

이어 “우 후보는 정치인으로서의 자격이 없다”며 “보궐선거에 귀책사유가 있는 정당 후보로 나서면서도 성평등 관점이 부재한 우 후보는 서울시장 후보로서의 자격도 없다”고 꼬집었다.

그러면서 “‘우상호가 선정한 오늘의 말말말’을 하기 전에 자기 말부터 돌아보라”며 “자신의 말에 책임을 져야 한다. 지금 져야할 책임은 사퇴”라고 사퇴를 촉구했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr