[아시아경제 배경환 기자] 윤석열 검찰총장이 15일 서울 지역 신임 법원장들과 면담을 갖는다.

이날 오후 4시로 예정된 면담에는 김광태 서울고등법원장, 성지용 서울중앙지법원장, 김용철 서울남부지방법원장, 김한성 서울북부지방법원장, 김인겸 서울가정법원장, 서경환 서울회생법원장 등이 참석할 예정이다.

면담은 지난 1월 발표된 법원 정기 인사로 새로 보임한 법원장들과 상견례 차원에서 마련된 것으로 전해졌다.

한편 신임 법원장들은 관례에 따라 유관기관인 대한변협, 서울지방변호사회, 서울고검, 서울중앙지검 등도 예방할 예정이다. 이들은 지난주에 대법원을 예방했고 내일은 헌법재판소를 찾기로 했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr