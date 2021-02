검암 회전교차로~함안교 구간

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 함안군은 함안천 검암제 자전거도로 공사를 재개함에 따라 검암 회전교차로~함안교 구간의 교통을 통제한다.

15일 함안군에 따르면 부산지방국토관리청에서 시행하는 검암회전교차로에서 함안교까지 530m 구간에 대해 오는 22일부터 6월 30일까지 공사가 실시된다.

자전거도로 설치와 하천 범람에 대비한 제방보축 공사도 함께 시행될 예정이다.

군 관계자는 "차도와 자전거도로 통행로 구분을 위한 이번 공사는 주민의 안전망 구축과 재해 예방에 꼭 필요한 공사다"며 "교통통제에 따른 주민 불편이 예상되니 군민들의 적극적인 협조와 양해를 바란다"고 말했다.

