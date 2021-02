직계가족 사적 모임 허용했지만…정부 "전파 위험은 여전"

"연로한 부모님 찾아뵐 수 없다는 불만 고려해 예외적 허용"

[아시아경제 김지희 기자] 정부가 형제·자매를 제외한 직계가족에 대해서만 5인 이상 사적모임을 허용한 것과 관련해 코로나19 전파 위험과 동시에 '연로한 부모님을 찾아뵐 수 없다'는 불만을 고려했다는 입장을 밝혔다.

손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 15일 코로나19 백브리핑에서 "5인 이상 사적 모임 금지가 벌써 한 달 반 정도 됐고, 특히 수도권은 8주 차에 접어들고 있다"면서 "장기화하는 만큼 연로한 부모님을 찾아뵐 수 없다는 불만이 나와 위험도는 높지만 예외적으로 만남을 허용한다는 것"이라고 말했다.

이어 "5인 이상 사적모임 금지는 개인간 접촉에 의한 감염 비중이 높은 것을 차단하기 위한 조치"라며 "감염 위험도가 떨어져서 예외를 인정하는 게 아니고 위험도는 여전하다고 판단한다"고 설명했다.

손 반장은 "부모님을 만나는 것도 여전히 위험성이 있다"며 "가급적 함께 식사하거나 오래 있는 부분은 자제를 부탁드린다"고 전했다.

아울러 정부는 3차 대유행을 겪는 과정에서 제기된 현행 사회적 거리두기 체계의 문제점을 보완하고자 개편안을 마련 중인 가운데 오는 18일에는 출입기자단 간담회를 열어 의견 수렴에 나설 계획이다. 정부는 앞서도 두 차례의 토론회를 통해 전문가와 자영업자·소상공인 등의 의견을 들은 바 있다.

