광주 서구 ‘이용자 중심’ 홈페이지 전면 개편…설문조사 실시

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 내달 15일까지 한 달 동안 대표 누리집 전면 개편을 위한 설문조사를 실시한다고 15일 밝혔다.

이번 설문조사는 누리집 이용자인 주민들의 의견을 듣고 적극적으로 반영하기 위해 추진됐다.

이용자의 관점에서 개선점을 파악해 주민이 원하는 정보를 편하고 빠르게 접근할 수 있도록 하기 위함이다.

온라인 설문은 광주 서구 누리집>소통/참여>설문조사에서 실시하고 있으며 로그인 없이 누구나 간편하게 참여할 수 있다.

설문은 ▲누리집 디자인 구성 ▲주로 이용하는 메뉴 ▲ 불편 사항 ▲자유로운 개선사항 제안 등으로 구성되어 있으며 객관식 7문항, 주관식 1문항으로 이뤄져 있다.

서구 관계자는 “이번 설문 결과는 ‘주민과 함께 만드는 누리집’에 초점을 두고 누리집 전면 개편 자료로 전적으로 활용될 것”이라며 “코로나19로 인해 비대면 서비스가 일상화 되고 있는 지금, 클릭 몇 번으로 손쉽게 원하는 것을 얻을 수 있는 이용자 중심의 누리집을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

