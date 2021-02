LF 일꼬르소, 입체감 강조한 2021년 봄·여름 컬렉션 출시

[아시아경제 이승진 기자] LF의 컨템포러리 캐주얼 브랜드 ‘일꼬르소(IL CORSO)’가 2021년 봄·여름 컬렉션을 출시하고 새로운 시즌 화보 캠페인을 공개한다고 15일 밝혔다.

일꼬르소는 봄·여름 시즌 유화물감을 두껍게 칠하는 미술기법인 ‘임파스토’에서 영감을 받아 시각과 촉각 등 감각적 경험을 담은 컬렉션을 선보인다. 다양한 촉감이 느껴지는 소재를 복합적으로 사용한 것은 물론, 볼륨감이 돋보이는 패턴과 아트워크를 적극 활용해 입체감을 강조한 것이 특징이다.

일꼬르소의 이번 시즌 컬렉션의 핵심 제품은 '히든 벨티드 롱 트렌치코트'로 봄 시즌에 적합한 가벼운 소재와 미니멀한 디자인이 적용되어 멋스러운 실루엣 연출이 가능하다. 이 외에도 ‘보또 쥐세페’, ‘지뇨네’ 등 이태리 프리미엄 원단을 사용한 간절기 셔켓(셔츠와 재킷의 합성어)부터 블랙, 카키, 베이지의 세련된 색감 중심의 스트릿 감성 바지 등으로 구성돼 있다.

일꼬르소는 2021년 봄·여름 컬렉션 출시를 기념해 팝업스토어를 운영하고, 방문 시 기간한정 특별 할인 혜택 제공 및 사은품 증정 이벤트를 진행할 예정이다. 일꼬르소의 팝업스토어는 23일부터 3월 21일까지 프리미엄 편집숍 라움이스트에서, 26일부터 3월 21일까지 스트릿 편집숍 어라운드더코너의 가로수길점과 잠실점에서 만나볼 수 있다.

한편, 일꼬르소의 2021년 봄·여름 시즌 ‘임파스토’ 캠페인은 일꼬르소 공식 홈페이지와 무신사, LF몰을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.

