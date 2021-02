안철수와 토론회 무산 위기…금태섭, 나경원과 만나 "野, 힘 합쳐야" (종합)

첫 TV토론회 실무 협상 불발

"실무협상만 보름째"



나경원 측 금태섭에 먼저 제안

금 "우리 진영논리 피해자"

[아시아경제 이현주 기자, 박준이 기자] 서울시장 보궐선거에 출사표를 던진 금태섭 전 더불어민주당 의원과 안철수 국민의당 대표 간 TV토론이 무산 될 가능성이 커졌다. 그러면서도 금 전 의원은 이날 나경원 전 의원과 만나 "야당 후보들이 모두 힘을 합쳐야 한다"고 밝혔다.

금 전 의원은 나 전 의원과 만나기 앞서 기자들과 질의응답 시간을 갖고 "설 전에 하자는 것도 양보하고 횟수도 2번 하자는 데 동의해서 사실은 원만하게 될 줄 알았다"며 "보름이 지나도록 실무협상이 계속돼서 현실적으로 내일 토론이 어렵다고 생각했다. 서울시민들께 진심으로 사과한다"고 말했다.

이어 금 전 의원은 "어서 빨리 제대로 된 협의가 이뤄져서 토론을 하고 아름다운 경선이 이루어지길 바란다"며 "저희가 하고 싶은 것, 또 서울시민에게 보여드려야 하는 것은 토론이지 실무협의가 아니다"라고 했다.

직후 금 전 의원은 나 전 의원과 남산 둘레길 걷기를 진행했다. 나 전 의원의 제안으로 성사됐다. 두 후보자는 통합과 협치에 관련된 이야기를 한 것으로 전해졌다.

산책을 마친 후 나 전 의원이 금 전 의원에게 연락한 배경을 묻는 기자들의 질문에 "금 후보가 가장 합리적이고 가장 상식적"이라며 "그동안은 당이 다르다는 이유에 메어있었다면 이제는 새로운 정치를 같이 이야기 할 수 있는 파트너라고 생각했다"고 답했다.

금 전 의원은 "어떻게 보면 나 예비후보나 저나 진영논리의 가장 큰 피해자"라며 "서로 적대시하지 않고 머리를 맞대고 얘기하고, 토론할 수 있어야 된다. 저는 민주당에 있을 때도 다른 당, 국민의힘에 계신 정치인과 얘기 나누려고 노력을 많이 했고 그 과정에서 나 후보님이 가진 합리적인 얘기들을 듣곤 했다"고 말했다.

한편, 토론회 무산과 관련해 국민의당은 국회 소통관에서 기자회견을 열고 실무 논의를 재개하자고 재차 강조했다. 안혜진 국민의당 대변인은 "금태섭 후보 측은 하루라도 빨리 제대로 된 토론이 열리기를 공개적으로 희망한 만큼 거부하고 있는 단일화 실무논의에 즉각 임해줄 것을 촉구한다"며 "아울러 방송사 선정과 TV토론의 형식은 어느 한쪽의 일방적인 주장이나 고집으로 이뤄질 수 없는 사안인 만큼 양측에 조속한 실무 논의 재개를 통해 차이점을 극복해 나아가야 한다고 생각한다"고 말했다.

다만 양 측 모두 협상 재개에는 뜻을 같이하고 있는 만큼 15일 토론회가 무산되더라도 향후 일정을 다시 잡고 실무 협상이 이어질 가능성은 높다. 안 대변인은 브리핑 후 기자들과 만나 "중앙선거관리위원회에 선거법에 관련된 통보가 왔다. 지난 2월 10일, 현재 통보 받은 바로는 단일화 후보 협상에 대해서는 한 후보 당 한 번만 TV토론이 가능하다고 한다"며 "방송사 선정도 양측의 합의에 의해서 해야 하고, 어느 한쪽에 주장만으로 결정될 수 없다. 그런데 거의 통지 받다시피 하는 상황이라 그런 부분이 실무적인 이견이 좁혀지지 않은 이유"라고 설명했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr