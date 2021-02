외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 2주 연속 매수세를 나타냈다.

14일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 8일부터까지 10일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 2018억원을 순매수했다. 코스피시장에서 1680억원을, 코스닥시장에서는 337억원을 각각 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 489,500 전일대비 28,500 등락률 +6.18% 거래량 1,814,483 전일가 461,000 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 상상 이상의 플랫폼 파워…카카오, 올해도 외형·수익성 UP코스피, 개인·외국인 사자에 '3100선' 회복코스피, 개인·외국인 동반 매수...3080선 보합권 등락 close 였다. 외국인은 지난 주 카카오를 4277억원 순매수했다. 뒤이어 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 366,500 전일대비 8,000 등락률 +2.23% 거래량 1,147,417 전일가 358,500 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·외국인 동반 매수...3080선 보합권 등락NAVER, 이시간 주가 +1.39%.... 최근 5일 기관 50만 2427주 순매도코스피, 외국인·기관 동반 매도에 하락 전환 close )를 1566억원 사들였다. 이밖에 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 1,027,000 전일대비 21,000 등락률 +2.09% 거래량 154,288 전일가 1,006,000 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 엔씨소프트, ‘블소2’가 주가 견인할까엔씨 넥슨 나는데... 넷마블은 언제쯤?외국인 매수에 잘나가는 게임주 close (665억원), 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 271,000 전일대비 1,000 등락률 +0.37% 거래량 293,884 전일가 270,000 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 고용부, 근로자 사망사고 현대重 집중감독 착수포스코, 코로나19 의료진에 친환경 응원키트 2500여개 전달POSCO, 검색 상위 랭킹... 주가 0.37% close ·663억원), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 45,500 전일대비 750 등락률 +1.68% 거래량 1,731,667 전일가 44,750 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 [특징주] KB금융, 배당축소에도 호실적 기대감에 3%↑KB금융, 보통주당 1770원 현금배당 결정한화·삼성證 펀드판매 'A+'.. 은행은 'C' close (573억원), 아프리카TV 아프리카TV 067160 | 코스닥 증권정보 현재가 82,700 전일대비 2,100 등락률 -2.48% 거래량 327,332 전일가 84,800 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 아프리카TV, 지난해 영업이익 504억.. 전년비 37.3%↑'언택트의 힘'…아프리카TV 어닝 서프라이즈아프리카TV, 3분기 영업익 139억…전년비 29.2% 증가 close (531억원), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 32,950 전일대비 350 등락률 +1.07% 거래량 1,730,292 전일가 32,600 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 한화·삼성證 펀드판매 'A+'.. 은행은 'C'코스피서 1.2兆 내다판 外人들, 은행주에는 3200억 베팅외국인, 4주만에 '팔자'로 돌아서 close (468억원), 대한유화 대한유화 006650 | 코스피 증권정보 현재가 373,500 전일대비 67,000 등락률 +21.86% 거래량 587,686 전일가 306,500 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 [특징주]대한유화, '성장 기대감' 52주 신고가외인·기관 매수세에 코스피 3000선 탈환…코스닥 3%↑(종합)[클릭 e종목]"대한유화, 올해도 성장세 지속...목표가 40% 상향" close (460억원), 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 303,000 전일대비 12,000 등락률 +4.12% 거래량 494,419 전일가 291,000 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]롯데케미칼, 밸류에이션 상승 보자 "목표주가 14%↑"[컨콜] 롯데케미칼 "폴리머 PP 올해 매출 비중 50% 전망"[컨콜] 롯데케미칼 "2025년 분리막 소재 매출 2000억…시장 점유율 30% 예상" close (407억원), OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 114,000 전일대비 10,500 등락률 +10.14% 거래량 1,234,575 전일가 103,500 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 OCI, 작년 4Q 영업익 268억…전년比 흑자전환OCI, 中 기업에 9300억원 규모 폴리실리콘 장기공급계약 체결적중했습니다! 삼성전자, SK하이닉스에 납품 ‘이 기업’에 주목! 또 드립니다. close (402억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 1,100 등락률 -1.33% 거래량 23,025,766 전일가 82,700 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 [IT체험기]갤럭시 버즈 프로vs에어팟 프로…노캔은 비슷·통화는 삼성딱! 말씀드립니다! 40년간 최대 공급처 “삼성전자”!! 반도체 점유율 1위! 삼성 QLED TV 신제품 '게임' 기능 강화…AMD 기술 첫 적용 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 4066억원 순매도했다. 이어 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,400 전일대비 1,500 등락률 +1.77% 거래량 7,223,041 전일가 84,900 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 전기차 춘추전국시대 원년…현대차·기아도 사업 전환 박차정부 발표했다! 강하게 급등할 소부장 대장 株! 찾았습니다!!코스피, 개인·외국인 사자에 '3100선' 회복 close 를 1826억원 팔았다. 이밖에 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 331,500 전일대비 6,000 등락률 +1.84% 거래량 599,774 전일가 325,500 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥도 '설 연휴 쉬어가기'…약보합 마감(종합)설연휴 앞둔 차익실현에 '혼조세'…코스피 3100선 공방현대모비스, 검색 상위 랭킹... 주가 1.71% close (1335억원), SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 296,500 전일대비 8,500 등락률 +2.95% 거래량 1,593,876 전일가 288,000 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 포드, LG-SK 배터리 분쟁 합의 촉구 "잘못 인정하고 합의금 높여라"…압박나선 LG[속보] LG에너지솔루션 "다른 업체 소송은 검토하지 않아" close (935억원), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 960,000 전일대비 13,000 등락률 -1.34% 거래량 698,567 전일가 973,000 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 [속보] LG에너지솔루션 "다른 업체 소송은 검토하지 않아"[속보] LG에너지솔루션 "합의금 눈 높이 맞으면 지급 방법 등 각론 논의"[속보] LG에너지솔루션 "美 연방법원 배상금 산정 기준에 따라 합의 임할 것" close (793억원), 피비파마 피비파마 950210 | 코스피 증권정보 현재가 48,600 전일대비 1,400 등락률 -2.80% 거래량 13,044,413 전일가 50,000 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 임상 3상 결과발표!! 화이자 백신보다 뛰어난 ‘이것’! 단숨에 급등합니다 美 FDA 임상 소식! 동물실험 결과, 다량의 항체 형성! 저점 매수하세요【시선집중】 수익이 났으니 다음은 너로 정한다! close (791억원), 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 268,000 전일대비 2,000 등락률 +0.75% 거래량 862,341 전일가 266,000 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 금호석유, 주가 26만 2500원 (-1.32%)… 게시판 '북적'금호석유, 코로나19 고비 넘고 작년 영업이익 2배 늘었다(종합) 금호석유화학, 지난해 영업익 7422억…전년比 103%↑ close (694억원), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 126,000 전일대비 500 등락률 +0.40% 거래량 4,262,526 전일가 125,500 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 작년에도 글로벌 웨이퍼 생산능력 1위…"상위 5곳 점유율 54%" ‘삼성전자’ 테슬라와 손잡다! 반도체 대량수주 ‘이 기업’! 주가 훨훨!SK하이닉스, 성과급 기준 변경으로 논란 종결…勞勞갈등 불씨 남아 close (672억원), 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 433,000 전일대비 9,000 등락률 -2.04% 거래량 281,277 전일가 442,000 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 이달 중 코로나 백신 접종 시작… 국내 백신 개발은 언제쯤?GC녹십자, 임상 유니트 장으로 신수경 상무 영입2월 MSCI 분기리뷰 신규 편입 예상 종목은 close (301억원), CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 429,000 전일대비 2,000 등락률 -0.46% 거래량 101,661 전일가 431,000 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 CJ제일제당 바이오가 효자였네…매출 3조 쑥쑥[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일[클릭 e종목]CJ제일제당, 변함없는 실적 향상 '매수' 유지 close (290억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

