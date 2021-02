[아시아경제 임춘한 기자] 직원 1명이 코로나19 확진 판정을 받아 비상이 걸렸던 청주교도소에서 다행히 추가 확진자가 발생하지 않았다.

14일 방역 당국에 따르면 전날 청주교도소 직원·수용자 1200여명을 전수검사한 결과 전원 '음성'이 나왔다. 전수검사는 50대 직원 A씨가 지난 12일 가족의 감염으로 당일 검사를 받아 확진된 데 따른 것이었다.

음성군에서는 전날 밤 60대 B씨의 감염이 확인됐다. 근육통 증상이 있던 B씨는 감염경로가 파악되지 않은 충북 1638번 확진자의 접촉자이다. 충북의 코로나19 누적 확진자는 1642명으로 늘었다.

