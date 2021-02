다시 입 연 트럼프 전 대통령, "미 역사상 최대의 마녀사냥"(종합)

"미국적 위대함을 달성하려는 우리의 믿을 수 없는 여정 지속할 것"

美 상원 찬성 57, 반대 43으로 트럼프 탄핵안 부결

[아시아경제 국제부 기자] 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 13일(현지시간) 미 상원에서 자신에 대한 탄핵안이 부결되자 이를 환영하며 이번 탄핵 심판이 '미국 역사상 최대의 마녀사냥'이라고 주장했다.

트럼프 전 대통령은 지난달 20일 퇴임 뒤 탄핵심판 과정에서 이렇다할 입장을 표명하지 않았다.

이날 상원에서 탄핵안이 부결되자 트럼프 전 대통령은 곧바로 "탄핵안 부결 결정을 환영한다"면서 "우리나라(미국) 역사상 최대의 마녀사냥의 또 다른 단계였다"고 밝혔다.

트럼프 전 대통령은 이어 "우리의 역사적이고 애국적이며 아름다운 운동인 '미국을 다시 위대하게 만들자(MAGA)'가 이제 막 시작했을 뿐"이라고 주장했다.

그는 "앞으로 다가올 수개월간 여러분과 공유할 게 많다. 그리고 나는 우리 사람들 모두를 위한 미국적 위대함을 달성하려는 우리의 믿을 수 없는 여정을 함께 지속할 것을 고대한다"고 말했다.

트럼프 전 대통령은 또 "우리 앞에는 너무도 많은 일들이 있으며, 우리는 밝고 빛나며 무한한 미국의 미래에 대한 비전과 함께 곧 모습을 드러낼 것"이라고 말했다.

한편 미 상원은 이날 트럼프 전 대통령의 내란 선동 혐의에 대한 탄핵심판 표결에서 찬성 57표, 반대 43표로 탄핵안을 부결했다. 상원 상원 전체 100명 중 3분의 2가 넘는 67명 이상의 찬성이 있어야 탄핵안이 가결된다.

공화당에서 밋 롬니와 수전 콜린스, 빌 캐시디, 리처드 버, 리사 머카우스키, 벤 새스, 팻 투미 등 7명이 찬성표를 던졌지만 탄핵안 통과에 필요한 17명의 이탈표에는 모랐다.

표결 직후 미국 민주당 패트릭 리히 상원의장 대행은 "도널드 트럼프 전 대통령은 무죄"라고 선언했다.

국제부 기자 interdep@asiae.co.kr