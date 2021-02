중국이 코로나19의 기원을 찾으려는 세계보건기구(WHO) 조사팀에 초기 발병 사례들에 대한 미가공 원자료(로데이터) 등의 제공을 거부했다는 보도가 나왔다.

12일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 중국 당국은 코로나19 발병 초기 단계였던 2019년 12월 우한에서 확인된 174건의 확진 사례에 관한 세부 자료 제공을 거절했다.

이 자료는 코로나19가 중국에서 언제 어떻게 최초로 퍼지기 시작했는지를 파악하는 데 도움을 줄 수 있는 것이라고 WSJ은 설명했다. 중국은 대신 정부 관리와 과학자들이 한 해당 사례들에 대한 자체 분석과 광범위한 요약본만 제공한 것으로 전해졌다.

WSJ은 "데이터 제공을 꺼린 것은 코로나19 대유행의 기원을 찾는 과정에서, 중국의 투명성 부족에 대한 국제사회의 염려를 키운다"고 평가했다.

